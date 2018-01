Zürich - Der Backwarenkonzern Aryzta muss erneut eine Gewinnwarnung aussprechen. Man erwarte für das (laufende) Finanzjahr 2018 (1.8.2017 bis 31.7.2018) ein Minus beim Betriebsgewinn EBITDA im Vergleich zum Vorjahr von 20% auf rapportierter Basis, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Auf einer vergleichbaren Basis - exklusive Wechselkursveränderungen und Verkäufe - dürften es -15% sein.

Aryzta hatte Ende November bei der Berichterstattung zum ersten Quartal noch einen EBITDA mehr oder weniger im Rahmen des Vorjahres in Aussicht gestellt. Während sich der Umsatz (abgesehen von Cloverhill, wo Aryzta bekanntlich wegen Lieferproblemen eingeklagt wurde) "relativ stabil" entwickle, sei es beim EBITDA sowohl in Europa wie auch in den USA gegen Ende des zweiten Quartals (November bis Januar) zu einer Abschwächung gekommen. Dabei sei nicht damit zu rechnen, dass dieser Trend bis zum Ende Geschäftsjahres wieder drehe.

Die Unterperformance in Europa dürfte für etwa 20% des Fehlbetrags im Vergleich zu den Erwartungen ...

