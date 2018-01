Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat zuletzt sehr wichtige Signale an den Börsen gesetzt. Der Wert konnte seinen zwischenzeitlichen Korrekturmodus wieder beenden und mache sich nun auf den Weg nach oben, heißt es mit Blick auf die jüngsten Handelsergebnisse. Denn: Die Aktie gewann auch am Mittwoch wieder hinzu und tastete sich weiter an die 16 Euro heran. Das ist ein klares Signal für eine Fortsetzung des laufenden charttechnischen Aufwärtstrends. Dieser war Anfang September aufgenommen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...