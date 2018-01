Nach einer neuerlichen Gewinnwarnung von Zumtobel haben die Analysten der Baader Bank ihr Votum für die Aktien des Beleuchtungsspezialisten von "Hold" auf "Sell" reduziert. Auch das Kursziel wurde von 12,50 Euro auf 8,50 Euro nach unten geschraubt.

Am Donnerstag im Frühhandel brachen die Papiere an der Wiener Börse um rund 17 Prozent auf 9,20 Euro ein.

Zumtobel hatte am Mittwoch nach Börsenschluss die zweite Gewinnwarnung innerhalb von drei Monaten herausgegeben. Der bereinigte operative Gewinn wird 2017/18 demnach nur 15 bis 25 Mio. Euro betragen, statt wie bisher angenommen 50 bis 60 Mio. Euro. Der Umsatz soll um 8 Prozent zurückgehen, statt wie bisher erwartet um 5 Prozent. Damit wurde die Mitte November abgesetzte Gewinnwarnung noch einmal deutlich verschärft.

"Negativ beeinflusst wurde das Geschäft vor allem von einem starken Rückgang der Umsätze in Großbritannien sowie von einem aggressiven Preiswettbewerb sowohl in der Leuchten-als auch in der Komponentensparte", kommentiert Baader-Analyst Günther Hollfelder seine Neueinschätzung. Er bemängelt zudem die "relative schwache Performance" beim freien Cashflow.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 0,08 Euro für 2017/18, sowie 0,60 für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,10 Euro für 2017/18 und 0,15 Euro für 2018/19.

