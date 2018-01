In der Schweiz baut sich in NOVARTIS das Ende einer knapp zweijährigen Bodenbildung aus. Dazu passt der Chefwechsel zum 1. Februar. Herr Narasimhan übernimmt das Zepter und sitzt zugleich auf einer der besten und konkurrenzfähigsten Wirkstoff-Pipelines in der Branche. Wir hatten den Wechsel bereits im September letzten Jahres positiv kommentiert. 2017 stagnierte der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn letztmals. Ab 2018 kündigte der neue CEO wieder spürbares Gewinnwachstum an. Ab 2019 wird es richtig interessant. Dann stehen Lösungen/Abspaltungen des margendrückenden Generikageschäfte sowie der Augenheilkunde ALCON an. Erstes Zwischenziel sind die Tops aus 2015 um von 103 CHF.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info