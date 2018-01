Aufgrund einer Entwicklung, die CEO John Flannery als "zutiefst enttäuschend" bezeichnete, sah sich General Electric Company (WKN:851144) gezwungen, eine Belastung von 6,2 Milliarden US-Dollar nach Steuern in Bezug auf ihr Versicherungsportfolio in Kauf zu nehmen. Es ist nicht gerade das, was die Investoren hören wollen, nach einigen turbulenten Monaten mit erheblichen Gewinnverlusten und einem nicht überzeugenden Quartalsbericht im November.



Allerdings hat Flannery Pläne, das Steuer 2018 herumzureißen, und ein Teil des Kommentars zu der Präsentation diente dazu, die Spekulationen darüber zu verstärken, dass eine vollständige Auflösung von General Electric in Aussicht gestellt werden könnte. Sehen wir uns das mal genauer ...

