"Ich dachte, meine Aussage zum Dollar wäre recht klar gewesen", sagte Mnuchin am Donnerstag vor Journalisten auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. "Ich dachte, es sei ausgewogen gewesen und im Einklang mit dem, was ich bisher gesagt habe." Am Mittwoch hatte Mnuchin ebenfalls in Davos gesagt, dass ein schwacher ...

