Wiesbaden (ots) - Der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im November 2017 um 9,0 % höher als im Vormonat. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich stieg das Volumen der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigten Auftragseingänge von September bis November 2017 gegenüber dem Zeitraum von Juni bis August 2017 um 2,0 %.



Im Vorjahresvergleich war der arbeitstäglich- und preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im November 2017 um 6,2 % höher. In den ersten elf Monaten 2017 stieg er um 2,0 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.



Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in Betrieben von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen lagen im November 2017 nominal mit rund 5,6 Milliarden Euro um 10,7 % höher als im November des Vorjahres. Ein höherer Auftragseingang im November eines Jahres war zuletzt vor 22 Jahren erreicht worden (1995: 6,1 Milliarden Euro). Im Vergleich zu den ersten elf Monaten 2016 stiegen die Auftragseingänge in den ersten elf Monaten 2017 nominal um 5,1 %.



