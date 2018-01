Hannover - Der Markit-Einkaufsmanagerindex für Deutschland ist im Januar marginal um 0,1 auf 58,8 Punkte - wie von uns erwartet - zurückgegangen, so die Analysten der Nord LB.Bei den Einzel-Komponenten habe der Dienstleistungssektor mit 57,0 (55,8) Punkten herausgeragt, dem höchsten Stand seit fast sieben Jahren. Die Einzelkomponente Industrie sei hingegen nicht ganz so schwungvoll in das neue Jahr gestartet, liege mit 61,2 (63,3) Zählern aber noch immer auf einem recht hohen Niveau.

