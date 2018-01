Düsseldorf - Der jüngste Anstieg des Euro auf Werte von rund 1,245 USD dürfte auf der heutigen EZB-Sitzung ein Thema sein, dämpft eine zu kräftige Aufwertung den ohnehin nur moderaten Preisdruck in der Eurozone doch zusätzlich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zur Erinnerung: Seit dem 1. Quartal 2017 habe der Euro handelsgewichtet rund 8% zugelegt. Um die Hausse nicht noch zusätzlich zu befeuern, dürfte die EZB keine klaren Hinweise in Richtung einer zeitnahen Verschärfung der Geldpolitik geben, obwohl das Protokoll der Dezembersitzung noch offenbart habe, dass die EZB in den ersten Monaten 2018 plane, ihre "forward guidance" anzupassen. Da sich die Konjunktur weiter in guter bis sehr guter Verfassung präsentiere und der angezogene Ölpreis zumindest für etwas Preisdruck sorge, müssten sich die Währungshüter aber gleichzeitig auch die Tür für eine Verschärfung der Geldpolitik in der zweiten Jahreshälfte 2018 offen halten.

Den vollständigen Artikel lesen ...