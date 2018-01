Der Pay-TV-Anbieter Sky PLC (ISIN: GB0001411924) wird für das erste Halbjahr eine Zwischendividende in Höhe von 13,06 Pence (ca. 14,9 Eurocent) ausschütten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Dies entspricht einer Anhebung um 4 Prozent gegenüber dem Jahr 2016. Ex-Dividenden Tag ist der 22. März 2018 und Auszahltag ist der 23. April 2018. Am 9. Februar 2018 wird Sky auch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...