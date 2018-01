Bern (awp) - Die Aktien des Baselbieter Spezialitätenchemieherstellers Clariant sind am Donnerstag mit deutlich tieferen Notierungen in den Handel gestartet. Am Morgen wurde überraschend bekannt, dass sich die oppositionelle Aktionärsgruppe White Tale von ihrem 24,99%-Paket getrennt und dieses für eine nicht genannte Summe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...