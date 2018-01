Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag im frühen Handel mit einer leicht schwächeren Tendenz. Die Vorgaben aus Übersee fielen zuvor verhalten aus. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel zwar nach Handelsschluss in Europa vorübergehend ins Minus, vermochte sich dann aber wieder aufzurappeln. Die Berichtsaison in den USA zeige Licht und Schatten, hiess es dazu. In Asien nahmen die Anleger ihren Fuss vom Gaspedal; verantwortlich war hier primär die Abwertung des US-Dollars.

Am Berichtstag richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger in Europa nun auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Mit Spannung wird erwartet, ob und wie sich EZB-Präsident Mario Draghi auf der Pressekonferenz nach der Zinssitzung zur jüngsten Euro-Stärke äussern wird und ob die EZB Hinweise auf eine schnellere Abkehr von ihrer extrem lockeren Geldpolitik geben könnte. In der Schweiz liegt der Fokus bei den Einzeltiteln auf Clariant nach einem Wechsel des Grossaktionärs und auf Aryzta nach einer neuerlichen Gewinnwarnung. Beide Titel geben im frühen Handel stark nach.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,35% tiefer bei 9'513,80 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,53% auf 1'560,32 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,45% auf 10'919,80 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 25 im Minus, vier im Plus und einer (Givaudan) unverändert.

Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...