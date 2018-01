25.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Bloomberg (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Raiffeisen arbeitet daran, ihre Bestände an Verbindlichkeiten der Steinhoff International zu reduzieren, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demzufolge will die Raiffeisen Bank International (RBI ) einen Anteil von 25 Millionen Euro an einer 2,9 Milliarden Euro schweren Kreditfazilität eines verbundenen Unternehmens verkaufen. Unabhängig davon verkaufte die RBI selbst 27,5 Millionen Euro ihres eigenen Bestands an Steinhoff-Schuldschein-Verbindlichkeiten, wie Bloomberg erfahren hat. ...

