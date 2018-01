Wirecard: Das hört wohl nie auf…

Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) bleibt ein sehr beliebtes Ziel von Short-Attacken. Jetzt war es wieder so weit. Die Aktie des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München stürzte in dieser Woche regelrecht ab. Am Donnerstag kamen weitere Kursverluste hinzu, auch weil sich ernstzunehmende Marktexperten nicht gerade optimistisch zu den Aussichten äußerten.

Quelle: de.4.traders.com

Bei den Analysten bei Merrill Lynch hat man sich dazu entschlossen, das Rating für die Wirecard-Aktie von "Buy" auf "Neutral" nach unten zu schrauben. Es bleibt beim Kursziel von 107,00 Euro. Trotzdem glaubt man auf Analystenseite, dass die im TecDAX (WKN: 720327 / ISIN: DE0007203275) gelistete Wirecard-Aktie nach der Kursrallye der vergangenen Jahre nur noch wenig Luft nach oben hat und die positiven Wachstumsaussichten bereits im Aktienkurs eingepreist seien.

