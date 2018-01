2017 war zweifellos das Jahr, in dem die künstliche Intelligenz (KI) die öffentliche Phantasie eroberte und die Menschen sich des Potenzials bewusst wurden. Das große Versprechen, Bereiche wie Gesundheitswesen und Verkehr zu revolutionieren, wurde durch die Ungewissheit gemildert, wann diese Entwicklungen für eine breite Anwendung bereit sein werden.



Bei all dem futuristischen Gerede und den Schlagzeilen haben viele vielleicht die Tatsache übersehen, dass die KI in vielen kleinen Dingen bereits hier ist und einige der alltäglichen Dinge, die wir täglich tun, prägt.



Ein Beispiel dafür ist unser Smartphone. Es gibt auch Funktionen, von denen wir vielleicht nicht wissen, dass sie von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...