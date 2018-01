Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Nokia von 6,70 auf 7,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie hätten ihre Schätzungen für den finnischen Netzwerkausrüster an Wechselkursveränderungen wie die Dollar-Schwäche angepasst und berücksichtigten nun auch den Patent-Deal mit dem chinesischen Smartphonehersteller Huawei aus dem Schlussquartal 2017, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu verschoben sie den Bewertungszeitraum für die Aktie um ein Jahr weiter in die Zukunft./gl/jha/ Datum der Analyse: 25.01.2018

ISIN: FI0009000681