Bonn - Heute tagt der EZB-Rat, berichten die Analysten von Postbank Research.Die Analysten würden mit keinen Änderungen des geldpolitischen Kurses rechnen. In den kommenden Monaten müssten die Währungshüter allerdings entscheiden, wie sie angesichts des anhaltenden Konjunkturaufschwungs im Euroraum sowie der sich wieder näher am EZB-Ziel befindlichen Inflationsrate den Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik weiter vorantreiben würden. Dabei gehe es in einem ersten Schritt um die Frage, ob und um welchen Zeitraum die Netto-Ankäufe nach September 2018 noch einmal verlängert würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...