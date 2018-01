Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Gea Group nach einer weiteren Gewinnwarnung von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer habe nun vor ergebnisseitig zu hohen Konsenserwartungen gewarnt, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei seit Oktober 2016 die dritte Warnung. Er warte nun auf den Kapitalmarkttag am 12. März als nächsten möglichen Kurstreiber. Dann gebe es eine Aktualisierung der strategischen Initiativen und Mittelfristziele./ck/ajx Datum der Analyse: 25.01.2018

AFA0032 2018-01-25/10:44

ISIN: DE0006602006