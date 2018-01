Liebe Leser,

Barrick Gold konnte zuletzt einen erheblichen Kursaufschlag verbuchen. Damit ist die Aktie wieder in einer günstigeren Ausgangsposition, meinen Chartanalysten. Tatsächlich habe der Kurs die Möglichkeit, in einem Zuge bis zu 15 % oder sogar mehr zuzulegen, heißt es. Im Einzelnen: Barrick Gold sattelte am Mittwoch noch einmal fast 2 % auf. Dabei wurde die bisherige Hürde im jüngsten Konsolidierungsprozess bei 12 Euro glatt verteidigt. Die Aktie hat damit nun eine gute Chance, ... (Frank Holbaum)

