25.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: RCB (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Analysten der RCB nehmen die Empfehlung für AT&S von Hold auf Reduce zurück, passen aber das Kursziel von 18,5 auf 23 Euro an. Die Analysten begründen das Downgrade u.a. mit schwächeren Verkäufen des Apple iPhones X (im Vergleich zu den guten iPhone 6-Verkäufen), sowie auch mit einem Preisdruck, der durch das Aufrüsten des Wettbewerbs bei mSAP entstehen wird. Hier die Analyse im Original:Although we believe that AT&S would be able to deliver the upper end of its FY 17/18e...

