Verbraucher könnten bald auch in Deutschland wirksame Sammelklagen nutzen. Dazu trägt ausgerechnet ein eigentlich negatives Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Zulässigkeit von Sammelklagen gegen Facebook bei.

Eigentlich befasste sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) nur damit, ob ein Österreicher eine Sammelklage gegen Facebook einreichen kann. Der Österreicher Max Schrems forderte, das soziale Netzwerk in seiner Heimat wegen Datenschutzverstößen verklagen zu können. Dabei wollte er auch die Interessen von 25.000 anderen Facebook-Nutzern vertreten, die ihm ihre Rechte abgetreten haben. Über 5000 davon kommen aus Deutschland (Rechtssache C-498/16). Jeder von ihnen wollte symbolische 500 Euro Schadensersatz fordern - in Summe also 12,5 Millionen Euro. Weitere 75.000 Nutzer hatten sich für das Verfahren registriert und wollten bei einem positiven Ausgang ebenfalls noch in den Rechtsstreit eintreten.

Strittig war, ob Schrems in Österreich klagen kann. Facebook lehnte das ab: Das Tech-Unternehmen habe seinen europäischen Sitz schließlich in Irland. Unklar war auch, ob Schrems stellvertretend für andere Facebook-Nutzer vor Gericht ziehen kann. Auch das hielt Facebook nicht für zulässig. Zuletzt ging es um die Frage, ob Schrems angesichts seines großen Engagements für den Datenschutz noch als Verbraucher gilt, oder ob er als Aktivist diesen Status verloren hat und aus seinem Engagement einen Beruf gemacht hat.

Der EuGH wies die Forderung nach einer Art internationaler Sammelklage nun ab. Schrems könne ...

