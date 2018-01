Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch hat seine Fondspalette überarbeitet und bietet einen defensiven Multi-Asset-Fonds an, der sich explizit an konservative Sparer richtet. Das Renditepotenzial soll höher sein als bei Festgeld-Anlagen.Um auch konservativen Sparern eine Anlagemöglichkeit zu bieten, hat die Investmentboutique Flossbach von Storch ihren "Bond Total Return"-Fonds aus dem Jahr 2013 gründlich überarbeitet. Aus dem Rentenfonds wurde durch Anpassungen in der Anlagestrategie ein moderner Multi-Asset-Fonds, der sich als Alternative zum Sparbuch versteht. Auch der Name wurde umbenannt in "Flossbach von Storch - Der erste Schritt" (ISIN: LU0952573136). Kurt von Storch, Vorstand und Gründer der Flossbach von Storch AG erklärt die Änderung: "Mit diesem Fonds möchten wir Sparern den ersten, sehr wichtigen Schritt zu einer besseren Geldanlage ermöglichen."

