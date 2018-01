Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Er ist mal sportlich, mal elegant - und Deutschlands schönster TV-Moderator: Kai Pflaume (50). Das ergab eine aktuelle Repräsentativ-Umfrage* der Fernsehzeitschrift auf einen Blick. Mit 24,7 Prozent siegte Kai Pflaume knapp vor Markus Lanz (48) mit 23,2 Prozent. Wayne Carpendale (40) belegte mit 18,0 Prozent Rang drei.



"Es freut mich natürlich riesig, dass ich auch nach 25 Jahren Fernsehen optisch noch so gut beim Publikum ankomme", so der "Wer weiß denn sowas?"-Moderator zu auf einen Blick. Und ein paar Schönheits-Tipps verriet Kai Pflaume auch gleich: "Für müde Augen eine Augencreme und nach dem Rasieren eine Gesichtscreme. Ich laufe gerne an der frischen Luft, das lässt die Haut auf ganz natürliche Weise frischer aussehen. Für die Haare benutze ich ein Salzspray, was sie etwas griffiger macht, und sonst auch noch ein Wax." Außerdem legt der Moderator viel Wert auf gute Kleidung: "Neben guten Anzügen habe ich auch eine Vorliebe für Streetware und Sneakers. Coole Schuhe und Shirts sind immer gut." An die 30 Paar hat er zu Hause. "Dabei sind viele Klassiker, aber auch einige, die vom Style nur eine Zeit angesagt sind."



*YouGoV, 1.400 Befragte, Mehrfachnennungen waren möglich



Die Top Ten: 1. Kai Pflaume 24,7 Prozent 2. Markus Lanz 23,2 Prozent 3. Wayne Carpendale 18,0 Prozent 4. Jörg Pilawa 17,3 Prozent 5. Günther Jauch 17,2 Prozent 6. Oliver Geissen 13,9 Prozent 7. Thomas Gottschalk 10,9 Prozent 8. Florian Silbereisen 9,9 Prozent 9. Johannes B. Kerner 9,6 Prozent 10. Eckart von Hirschhausen 9,2 Prozent



Hinweis für die Redaktionen:



Die ganze Geschichte erscheint in der aktuellen Ausgabe von auf einen Blick (Nr. 5/2018, EVT 25.01.). Mehr Informationen erhalten Sie von der Redaktion auf einen Blick, Thomas Merz, Telefon 040/3019-5418, thomas.merz@aufeinenblick.de. Die Veröffentlichung ist bei Nennung der Quelle "auf einen Blick" honorarfrei.



Über auf einen Blick:



auf einen Blick aus der Bauer Media Group ist mit einer verkauften Auflage von 753.006 Exemplaren (IVW 4/2017) und einer Reichweite von 2,08 Mio. Lesern (MA17 P2) die Nummer 1 im Einzelhandel bei den wöchentlichen Zeitschriften Deutschlands.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmens-portfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, auf einen Blick newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43108 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43108.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup