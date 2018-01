Seattle (ots/PRNewswire) - -- Airbiquity (http://www.airbiquity.com/), ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Fahrzeugdienste, ist mit dem von der Business Intelligence Group vergebenen BIG Award for Business (http://www.bintelligence.com/big-awards-for-business/) in der Kategorie "New Product of the Year" 2017 für seine Over-the-Air (OTA) Software- und Datenverwaltungslösung OTAmatic (https://www.airbiquity .com/product-offerings/software-and-data-management)TM ausgezeichnet worden. Das "Big Award for Business"-Programm der Business Intelligence Group wurde 2012 ins Leben gerufen, um Unternehmen und Produkte sowie Einzelne, die mit innovativen Lösungen und Geschäftserfolgen in ihren jeweiligen Branchen führend sind, besonders zu würdigen.



Airbiquity OTAmatic ermöglicht den Automobilherstellern und Zulieferern eine effiziente Planung und Durchführung von großangelegten Software-Updates und Datenerhebungen mit hochgradig verfeinerter Zielgruppenauswahl für Fahrzeuge und Geräte, diskreten Richtlinien- und Datenschutzkontrollen, vollständig anpassbarer Kundenkommunikation und Flexibilität bei der Lösungsbereitstellung. Zusätzlich zu den bereits Anfang 2017 angekündigten Features umfasst OTAmatic nun auch:



- Edge Analytics Framework zur Datenanalyse: OTAmatic unterstützt erweiterbare Analysemodule von Datenanalytik-Anbietern, und Anonymisierung und Normalisierung von Fahrzeugdaten für Autohersteller und die Wertschöpfung durch Dritte. - Einkaufswege für Verbraucher: OTAmatic On-Demand Software-Updates erlauben dem Verbraucher, neue Funktionen und Dienste nach dem eigentlichen Fahrzeugkauf zu erwerben, und machen eine individuell anpassbare Verbraucherinteraktion über Infotainmentsysteme und Smartphone-Anwendungen möglich. - "Defense In-Depth"-Sicherheitsstrategie: Das durchgängige End-to-End-Sicherheitskonzept von OTAmatic entspricht den Anforderungen Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit, und setzt standardbasierte Zertifizierung, Authentifizierung, Verschlüsselung und das robuste, kompromittierungsresistente Sicherheitssystem Uptane (https://uptane.github.io/) für Software-Updates im Automobilsektor ein (initiiert und gefördert vom Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten).



Mit OTAmatic können sich Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer signifikante Vorteile sichern, wie z.B. reduzierte Kosten für Software-Rückrufaktionen, schnellere Rückruf-Compliance, stärkere Handlungsfähigkeit im Feld Cybersicherheit, und die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs für den Endverbraucher auch nach dem eigentlichen Fahrzeugkauf zu steigern, um laufend Verbesserungen zu erzielen.



"Angesichts des weiterhin rasant wachsenden Connected-Vehicle-Markts wird auch die Forderung der Automobilindustrie nach einer Lösung lauter, mit der Fahrzeuge effizient und sicher OTA-Software-Updates empfangen und Diagnose- und Betriebsdaten übertragen können", sagt Kamyar Moinzadeh, President und CEO von Airbiquity. "Unser Team hat sich der Entwicklung eines Best-in-Class-Produkts für die Automobilwirtschaft verschrieben, und wir fühlen uns geehrt, von der Business Intelligence Group für das, was wir mit OTAmatic erreicht haben, gewürdigt zu werden".



"Unsere diesjährigen Preisträger zeigen, wie ein hohes Maß an Kreativität, purer Beharrlichkeit und Innovationskraft den geschäftlichen Erfolg vorantreiben kann", erklärt Maria Jimenez, Chief Nomination Officer der Business Intelligence Group. "Wir sind sehr stolz auf alle Gewinner und Finalisten. Hier ist eine wirklich hervorragende Gruppe versammelt".



Mehr zu Airbiquity und OTAmatic erfahren Sie unter www.airbiquity.com.



Informationen zu Airbiquity



Airbiquity® ist ein weltweit führendes Unternehmen für Connected-Car-Dienste und ein Vorreiter bei der Entwicklung und technischen Planung von Telematik-Technologien für Fahrzeuge. Als Innovationsführer im Automobilbereich betreibt Airbiquity die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform für die Servicebereitstellung für vernetzte Fahrzeuge, Choreo, und unterstützt alle maßgeblichen Anwendungsfälle, einschließlich Over-the-Air (OTA) Software- und Datenverwaltung. In Zusammenarbeit mit Airbiquity stellen Automobilhersteller und Autozulieferer hoch skalierbare, zuverlässige und überschaubare Connected-Car-Dienste bereit, die den Sicherheits-, Unterhaltungs- und Komfortansprüchen ihrer Kunden in über 60 Ländern weltweit gerecht werden. Erfahren Sie mehr über Airbiquity auf www.airbiquity.com oder twittern Sie mit unter @airbiquity (https://twitter.com/airbiquity). Airbiquity ist ein Markenzeichen von Airbiquity Inc.



Informationen zur Business Intelligence Group



Die Business Intelligence Group (http://www.bintelligence.com/what -we-do/?utm_source=1800PR&utm_medium=press-release&utm_term=winner&ut m_campaign=2015%20BIG%20Industry%20Award%20Winners) wurde mit der Zielsetzung gegründet, echtes Talent und überragende Performance im wirtschaftlichen Umfeld auszuzeichnen. Anders als bei anderen Branchenpreisen (http://www.bintelligence.com/awards-deadlines/?utm_s ource=1800PR&utm_medium=press-release&utm_term=winner&utm_campaign=20 15%20BIG%20Industry%20Award%20Winners) wachen hier Führungskräfte aus der Geschäftswelt, die über Erfahrung und Know-how verfügen, als Juroren über die Programme. Das firmeneigene und einzigartige Bewertungssystem der Organisation misst die Performance selektiv über mehrere Geschäftsbereiche hinweg und zeichnet dann die Unternehmen aus, deren Leistungen sich positiv vom Mitbewerberfeld abheben.



