Hannover - In einem Marktumfeld, das weiter von einem positiven Sentiment und der Suche nach Rendite gekennzeichnet ist, entwickeln sich die Spreads erwartungsgemäß seitwärts bis leicht enger, so Melanie Kiene, CIIA, und Michaela Hessmert von der Nord LB.Am Markt für Kreditausfallversicherungen (5Y CDS) sei seit Jahresbeginn kaum Bewegung und so notiere der iTraxx Senior Financial auf sehr niedrigem Niveau um 43 Bp. Der Primärmarkt verzeichne ein solides Neuemissionsaufkommen und so seien bereits rund EUR 20 Mrd. Senior Unsecured Bonds im Euro-Benchmarkformat mit fixem und variablem Kupon emittiert worden. Die Neuemissionen hätten sich zum Teil sehr deutlich eingeengt. Weiterhin seien es vor allem G-SIBs die in der Regel TLAC-fähige Papiere bei Investoren platzieren.

