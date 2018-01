Essen - Im Fokus des heutigen Tages dürfte der EZB-Entscheid stehen, so die Analysten der National-Bank AG.Die Analysten würden erwarten, dass die EZB grundsätzlich bei ihrer bisherigen Linie bleibe. Auf der Pressekonferenz könnte EZB-Chef Draghi versuchen, Akzente im Sinne einer vorsichtigen Vorbereitung einer geldpolitischen Wende zu setzen. Das genaue Wording dürfte dabei von den politischen Kräfteverhältnissen im Umfeld des Rates abhängen: Grundsätzlich habe die wirtschaftliche Heterogenität bezüglich der Geldpolitik in der Eurozone weiter zugenommen. So wäre für die Südländer immer noch ein Nullzins angezeigt, während die Länder Nordeuropas im Mittel einen Zins um 4 Prozent benötigen würden. Die größere Not der Südländer in Verbindung mit Ihrer Dominanz im EZB-Rat dürfte letztlich verhindern, dass es zu nennenswert höheren Zinssätzen im Euroraum komme.

