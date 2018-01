Hamburg (ots) -



Zur Rückrunde der Saison 2017/2018 freut sich der Hamburger SV über einen weiteren Partner. Als "Offizieller Supplier" und "Partner Nachwuchs" unterstützt das Stader Traditionsunternehmen NDB, welches als handwerklicher Dienstleister auf vielen Feldern der Elektrotechnik und Bauausführung zu Hause ist, den Bundesligisten. Besonderer Bestandteil der Partnerschaft ist dabei die Logo-Präsenz auf dem Ärmel der Nachwuchs-Mannschaften aus dem Leistungsbereich (U16, U17, U19 und U21).



Der Leiter des HSV-Nachwuchsleitungszentrums, Dr. Dieter Gudel, freut sich über den neuen Partner: "Uns ist es immens wichtig, Partner an unserer Seite zu wissen, die unsere Werte und Ausbildungsphilosophie verkörpern. NDB weiß als Familienunternehmen, wie wichtig ein familiärer, gemeinschaftlicher und dennoch leistungsorientierter Umgang miteinander ist. Außerdem haben wir mit NDB jetzt auch noch eine weitere Möglichkeit, unseren Spielern einen Einblick in eine andere Arbeitsumgebung zu geben. Das ist für alle ein starker und guter Mehrwert."



Auch Matthias Geier, Geschäftsführer von NDB, zeigt sich begeistert: "Als Familienunternehmen wissen wir, wie wichtig ein positiver Umgang miteinander, Spaß bei der Arbeit und ein nachhaltiges Ausbildungskonzept ist. Junge Menschen müssen die Möglichkeit haben, ihr Können unter Beweis zu stellen. Mit dem neu erbauten HSV-Campus wird genau dies den jungen Spielern ermöglicht. Unsere Partnerschaft in der Nachwuchsförderung soll nicht nur die Fußballspieler unterstützen, den Sprung in den Profi-Bereich zu schaffen, sondern auch auf die Perspektiven für junge Menschen im Handwerk aufmerksam machen."



Für außergewöhnliche Leistung im Wettbewerb und besonderen Dienst beim Kunden legt NDB viel Wert auf gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter. Mit einer Ausbildungsquote von über 20% zählt der Unternehmensnachwuchs regelmäßig zu den besten seines Jahrgangs. Das fördert nicht nur die Qualität im Unternehmen, sondern auch die Karriereaussichten der jungen Mitarbeiter.



Über NDB TECHNISCHE SYSTEME:



Die Geschichte der NDB-Unternehmensgruppe ist die Entwicklung eines kleinen Handwerksbetriebes in ein modernes, familiengeführtes mittelständisches Unternehmen mit anerkannter Fachkompetenz und herausragender, überregionaler Marktbedeutung. Seit 1958 ist NDB auf vielen Feldern der Bauausführung und der Elektrotechnik zu Hause. Von der ganzheitlichen Planung und Energieberatung, der elektrotechnischen Installation und Programmierung von Anlagen, der Blitzschutzplanung und -ausführung, dem Wand- und Deckenbau, dem Fassadenbau, bis hin zu Maßnahmen der Energieoptimierung und Installation moderner Heizsysteme wird alles aus einer Hand geboten. Die Unternehmensgruppe beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an den Standorten Stade, Schwerin, Werder (Havel) und Berlin.



