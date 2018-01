ITB Berlin, 7. bis 11. März 2018, Halle 6.1, Stand 117 Wilken zeigt die Zukunft der digitalen "Customer Journey" Personalisiertes Kundenbeziehungsmanagement als Erfolgsfaktor für Destinationen In Zeiten von booking.com & Co. tun sich viele Tourismusziele schwer, ihre Gäste direkt zu erreichen. Wilken zeigt deswegen auf der Internationalen Tourismus Börse ITB 2018 in Berlin Lösungsansätze, wie Destinationen ihren Gästen auch digital eine durchgängige und personalisierte Customer Journey anbieten können. Über die Wilken E-Marketing Suite werden die Gäste mit der Übernahme der Buchungsdaten automatisch profiliert. Schon mit der Buchungsbestätigung kann ihnen so maßgeschneiderte Informationspakete in Form einer persona-lisierten Web-Seite sowie über individuelle Pre-Stay-Mails übermittelt werden. Ergänzt wird dies künftig durch eine App für das Smartphone, über die der Gast vorab im Hotel einchecken kann und seinen digitalen Zimmerschlüssel oder auch die Zugangsdaten zum Hotel-WLAN erhält. Über die Integration einer Gästekarte oder des regionalen Buchungsportals kann dann das Inte-ressensprofil weiter vertieft und dem Gast schon während des Aufenthalts zu seinen Interessen passende Angebote vorgeschlagen werden. Aus der Nutzung dieser Instrumente geht klar hervor, ob er lieber Ski fährt oder Wellness-Angebote nutzt, ob er ein Mountain-Biker oder ein Wanderer ist oder lieber den Bus statt das eigene Auto nutzt. Aber auch nach der Abrei-se geht die digitale Customer Journey weiter. Denn mithilfe der Wilken E-Marketing Suite kann der Gast weiterhin mit für ihn relevanten Informationen versorgt werden. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er wiederkommt, signifikant. Mit auf dem Stand von Wilken sind auch die App-Spezialisten von ThePeop-le.de. ThePeople bietet Hotel- und Destination-Apps, die von Location-Based Services wie interaktive Wanderkarten und Anfahrtsnavigation über die individuelle Reiseplanung bis hin zum Versand von Urlaubspostkarten mit eigenen Bildern reichen. Durch die Integration der Daten der Wilken-Softwarelösungen für die Tourismusbranche in die Apps stehen den Rei-senden vor, während und nach der Reise nutzerprofilierte Informationen in Ergänzung zu E-Mail und Web zur Verfügung. Kontaktdaten: Wilken AG - Davide Savoldelli Blumenaustrasse 8 - CH-9320 Arbon TG Tel.: + 41 71 454 64 00 info@wilken.ch - www.wilken.ch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versor-gungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2018 04:44 ET (09:44 GMT)