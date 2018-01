FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS OPHIR ENERGY TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERW.') - TARGET 85 (100) P. - BERENBERG CUTS DIGNITY PRICE TARGET TO 1050 (2350) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 228 (211) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4690 PENCE - GOLDMAN CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 800 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6910 (7070) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BAT PRICE TARGET TO 5600 (5500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BUNZL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 2500 PENCE - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED TO 'CONV, BUY LIST'(BUY) - PRICE TARGET 980 P - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 660 (700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GRAINGER PLC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 330 (320) P - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 225 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW TO 'OVERWEIGHT'('NEUTRAL') - TARGET 1411(1369) P - JPMORGAN RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2300 (2150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CAPITAL CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2900 (3100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2350 (2000) P - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NEXT TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 5500 (4800) PENCE - SKY PLC +0.5% AFTER 'SOLID' RESULTS - SMITH & NEPHEW +2.29% - JPMORGAN SEES COMPELLING ENTRY POINT - STANDARD CHARTERED +1.61% - GOLDMAN ADDING TO 'CONVICTION BUY LIST' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1800 (1660) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MORGAN ADVANCED PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1675 (1550) PENCE - 'SELL'



