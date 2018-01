Liebe Leser,

Medigene konnte nun noch einmal mächtig aufsatteln. Das Unternehmen befindet sich nach Meinung von Chartanalysten in einer extrem günstigen Ausgangsposition. Es könne nun noch weiter aufwärts gehen, meinen die Analysten. 20 Euro sind nun ein naheliegendes Ziel. Konkret: die Aktie legte am Mittwoch um rund 20 % zu und nähert sich neuen Kurszielen. Im Aufwärtstrend schoss der Wert kräftig nach oben und markierte den höchsten Kurs seit immerhin fünf Jahren. So lockt mittlerweile ... (Frank Holbaum)

