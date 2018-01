Liebe Leser,

die Aktie von K+S schießt weiter nach oben. Nun sollte der Wert die Chance auf weitere rasche Kursgewinne von 10 % und mehr haben, meinen charttechnische Analysten. Die Chance ist ungewöhnlich groß. Konkret: Der Wert konnte sein Vortagesniveau am Mittwoch nicht ganz halten. Es ging um einige Cent nach unten. Dennoch befindet sich die Aktie in einem kurzfristigen charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei stößt der Titel nun in Höhe von knapp 23 Euro an eine Hürde, die es zu überwinden ... (Frank Holbaum)

