Köln (ots) - "Gone" entführte am gestrigen Mittwoch (24.01.2018) die VOX-Zuschauer erfolgreich in die spannende Welt der Special Task Force rund um FBI-Agent Frank Novak (Chris Noth). Gemeinsam mit Kit "Kick" Lanigan (Leven Rambin), die selbst als Kind gekidnappt wurde, und Ex-Geheimdienstoffizier John Bishop (Danny Pino) kümmert sich das Team um dramatische und hochemotionale Entführungs- und Vermisstenfälle. Mit 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und 1,98 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren erreichte die Pilotfolge von "Gone" um 20:15 Uhr dann gleich einen starken Marktanteil. Folge 2 um 21:15 Uhr konnte mit 9,0 Prozent Marktanteil (14-59) und insgesamt 2,10 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren diesen Wert sogar noch toppen!



Insgesamt erzielte VOX einen guten Tages-Marktanteil von 7,1 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern.



"Gone" ist das erste Projekt der Kooperation zwischen der Mediengruppe RTL Deutschland, NBCUniversal International Television Production (NBCU) und dem französischen TV-Sender TF1.



Schon am nächsten Mittwoch (31.1.) können sich die Zuschauer ab 20:15 Uhr auf zwei weitere Episoden von "Gone" bei VOX freuen. Wer nicht auf die TV-Ausstrahlung warten möchte, kann sich die Folgen jeweils sieben Tage vorab exklusiv bei TV NOW Plus anschauen.



Die beiden Auftaktfolgen von "Gone" stehen außerdem noch 30 Tage kostenlos bei TVNOW zur Verfügung.



Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 25.01.2018.



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: Mediengruppe RTL Deutschland VOX Kommunikation Janine Jannes Telefon: 0221-456 74410



Fotowünsche: VOX Bildredaktion Lotte Lilholt Telefon: 0221-456 74280