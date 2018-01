In den vergangenen Jahren kannten die weltweiten Börsen nur eine Richtung: Steil nach oben! Der DAX legte in den letzten zehn Jahren 110,6 % zu, der Dow Jones schaffte sogar 119,0 % (Stand: 23.01.2018)! Neben steigenden Unternehmensgewinnen dürfte vor allem das niedrige Rendite-Niveau am Anleihemarkt viele Anleger in die vermeintlich riskanteren Aktien getrieben haben.



Bei zehnjährigen US-Staatsanleihen scheint sich der Wind nun allerdings zu drehen. In den letzten vier Wochen stieg der Zinssatz um 5,6 %, auf Jahressicht waren es 6,1 %. Aktuell beträgt die Rendite 2,61 % (Stand: 23.01.2018). Hoch genug, um der aktuellen Börsenparty ein ...

