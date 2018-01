Port Washington, New York (ots/PRNewswire) -



Das Unternehmen rechnet für 2018 mit einer weiteren Beschleunigung des Wachstums aufgrund von Sicherheitsvorschriften für Arbeitnehmer und einem besseren Verständnis des Marktes für die Vorteile des wahrhaft geschlossenen Systems von Equashield



Equashield (http://www.equashield.com), ein führender Anbieter von geschlossenen Transfersystemen (Closed System Transfer Devices, CSTDs) für gefährliche Arzneimittel, gab heute seine Wachstumsergebnisse für 2017 bekannt, darunter eine Steigerung der Einnahmen um 42 % gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus prognostiziert das Unternehmen eine höhere Wachstumsrate für 2018, für die zum Teil das neu eingeführte Robotersystem zur Mischungsherstellung gefährlicher Arzneimittel verantwortlich sein wird.



Equashields Kundenkreis weitet sich immer mehr aus, wobei 60 % der Neukunden von Konkurrenzsystemen zu Equashields CSTDs wechseln, während die übrigen 40 % erstmals CSTDs für den Umgang mit gefährlichen Arzneimitteln einsetzen.



"CSTDs sind inzwischen der Sicherheitsstandard, und Apotheker fragen gar nicht mehr erst nach, ob sie ein CSTD verwenden sollten. Stattdessen konzentrieren sie sich nur darauf, wann sie ein geschlossenes System einführen können", so Marino Kriheli, Mitgründer von Equashield. "Die Verfügung USP 800 fordert den Einsatz von geschlossenen Systemen bei der Verabreichung gefährlicher Arzneimittel und rät auch bei der Mischungsherstellung dringend zu deren Verwendung. Dies hat die offizielle Akzeptanz der CSTDs als Standard in Apotheken und der Krankenpflege deutlich vorangetrieben und sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Arbeitspraxis gemacht."



Ende 2017 verwendeten mehr als 1.000 Standorte Equashields geschlossenes System, darunter große Krankenhaussysteme sowie Zentren für Krebsbehandlung mit NCI- und NCCN-Zulassung. Equashield konnte 2017 außerdem international in neue Märkte expandieren, darunter Singapur, Hongkong, Griechenland, Portugal, Spanien, Deutschland und das Vereinigte Königreich.



"Wir beobachten immer wieder, wie die Marktanteile in den USA sich in Richtung einer gesteigerten Annahme des Equashield-Systems bewegen. Seit 2015 konnte Equashield seinen Marktanteil verdreifachen", erklärte Ronak Kadakia, Director of Marketing and Business Development bei Equashield LLC. "Da unser Produkt klinisch erprobt ist und auf wissenschaftlich erwiesener Sicherheit und Wirksamkeit basiert, sind große akademische Gesundheitszentren und Einrichtungen mit klinischem Schwerpunkt dazu übergegangen, mechanisch geschlossene Systeme wie Equashield zu verwenden."



"Das Wachstum im Bereich außerhalb der USA (Rest of the World, ROW) ist stark, wie der Eintritt in sieben neue internationale Märkte im Jahr 2017 zeigt", so Adi Shor, VP Sales ROW. "Schon zu Beginn des Jahres 2018 unterzeichnen wir neue exklusive Vertriebsvereinbarungen mit Partnern in aller Welt, während der Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz von CSTDs als Standardpraxis für onkologische Therapien zunehmen."



Über Equashield



Equashield ist eine führender Anbieter eines kompletten Sortiments an manuellen und automatisierten Lösungen zur Mischherstellung und Verabreichung gefährlicher Arzneimittel für Krankenhäuser. Equashields Produktpalette umfasst EQUASHIELD II, sein Flagship-CSTD (Closed System Transfer Device, geschlossenes Arzneimitteltransfersystem), und EQUASHIELD® Pro, das erste geschlossene Robotersystem zur Arzneimittel-Mischherstellung. Equashields CSTD ist klinisch erprobt für den Schutz von Fachkräften im Gesundheitswesen vor der Exposition gegenüber gefährlichen Arzneimitteln. Das international preisgekrönte EQUASHIELD® II deckt eine größere Anzahl von Expositionswegen ab als alternative Systeme, da es Spritzenkolben vor Kontamination schützt, Arzneimittelrückständen auf den Verbindungsteilen vorbeugt und zudem den Austritt von Arzneimitteldämpfen verhindert. Studien haben gezeigt, dass das CSTD von Equashield schneller einsatzbereit und benutzerfreundlicher ist als vergleichbare Systeme und das 2015 vorgeschlagene Alkoholdampfeindämmungsprotokoll der NIOSH erfüllt, was bestätigt, dass es auch die hartnäckigsten Dämpfe und Emissionen eindämmt. EQUASHIELD wird von hunderten von Krankenhäusern und Kliniken in aller Welt eingesetzt. Es wurde von der FDA unter dem Produktcode ONB geprüft und zugelassen und bietet laut FDA-konformer Kennzeichnung bis zu sieben Tage Schutz vor mikrobieller Kontamination.



Pressekontakt: Finn Partners for Equashield Nicole Grubner nicole.grubner@finnpartners.com @nicolegrubner +1-929-222-8011