München (ots) - Die Bayerische feiert ihr 160-jähriges Firmenjubiläum mit einer Festveranstaltung in München. Das Unternehmen ist damit eine der ältesten Versicherungen in Deutschland. Bereits 1858 nimmt die Geschichte der Bayerischen mit der Gründung des "Pensions- und Leichenvereins für Oberkondukteure und Kondukteure der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen" ihren Lauf.



"160 Jahre Unternehmensgeschichte im Dienste unserer Kunden - darauf dürfen die Bayerische, all ihre Mitarbeitenden sowie Vertragspartner stolz sein", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen.



Horst Seehofer, Ministerpräsident des Freistaates Bayern, beglückwünscht die Versicherungsgruppe: "Auf 160 Jahre kann die Bayerische heuer zurückblicken. Dazu gratuliere ich ganz herzlich! 1858, in dem Jahr ebenfalls die Erstbesteigung des Eigers glückte, nahm der "Pensions- und Leichenverein der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen" seine Tätigkeit auf. Jene Erstbesteigung passt gut zum Jubiläum der Bayerischen, denn auch sie strebt nach immer neuen Höhen und verlässt sich dabei auf das fundierte Können jeder einzelnen Mitarbeiterin, jedes einzelnen Mitarbeiters."



Auch Christian Lindner, Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei (FDP), gratuliert: "Freier und fairer Wettbewerb, Leistung als Maßstab, Innovationsmotor im Mittelstand, Gemeinschaftsgeist aus Tradition - so etwas schätze ich als Liberaler besonders. Die Bayerische repräsentiert diese Eigenschaften seit 160 Jahren in eindrucksvoller Weise: herzlichen Glückwunsch und alles Gute."



1916 wurde mit der Änderung des Unternehmens in die "Bayerische Beamtenversicherungsanstalt" der Weg für einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit geebnet. Dieser weitete sein Tätigkeitsgebiet 1927 auf ganz Deutschland aus. 1929 folgte mit der Ausdehnung des Versicherungsschutzes auf alle Berufsgruppen ein weiterer historischer Meilenstein.



Mit der Gründung der Sachversicherungstochter Bayerischen Beamten Versicherung AG entstand 1962 eine leistungsstarke Versicherungsgruppe, die als Bayerische Beamten Versicherungen (BBV) firmierte und seit 2012 unter der Dachmarke "die Bayerische" am Markt auftritt.



Das vergangene Jahr war für die Bayerische wieder von zahlreichen Highlights gekrönt. Mit zwei neuen Auszeichnungen im Rahmen der "Makler Champions 2017" gehört die Versicherungsgruppe erneut zu den besten Anbietern aus Sicht der unabhängigen Versicherungsmakler. Zudem gewann die Bayerische mit ihrem neuen Produkt "Safe Home" den Innovationspreis der Assekuranz und setzt mit der nachhaltigen Marke Pangaea Life klare zukünftige Akzente zum Thema Klimaschutz.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.



OTS: die Bayerische newsroom: http://www.presseportal.de/nr/36847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_36847.rss2



Pressekontakt: Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische Wolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München, Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258 E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.de