NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Hella von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 65 Euro angehoben. Auch nach der starken Kursentwicklung der Papiere des Beleuchtungsspezialisten sieht Analyst Ashik Kurian in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu Autozulieferern weiteren Bewertungsspielraum. Er begründete dies mit der im Vergleich besten Wachstumsdynamik und verbesserten Barmittelzuflüssen./ag/gl

Datum der Analyse: 25.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A13SX22

AXC0120 2018-01-25/11:39