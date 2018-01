Frankfurt am Main - Der Möbelkonzern Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) kämpft gegen die Zahlungsunfähigkeit, so das Asset Management Team der Wolfgang Steubing AG in seiner monatlichen Anleihen-Kolumne.Auslöser für die Schwierigkeiten des südafrikanischen Unternehmens, das im deutschen MDAX notiert sei, seien die im Dezember 2017 veröffentlichten Bilanzunregelmäßigkeiten aus dem Jahr 2016. Der Chef Markus Jooste habe gehen müssen, auch der südafrikanische Geschäftsmann und Hauptaktionär Christo Wiese habe wichtige Posten in der Konzernspitze geräumt. Mittlerweile habe Steinhoff auch die Bilanz aus dem Jahr 2015 zurückgezogen - Analysten würden gar vermuten, dass Zahlenwerke bis ins Jahr 2011 einer erneuten Prüfung unterzogen werden müssten. Seit Dezember habe sich der Börsenwert des Unternehmens mehr als gezehntelt - von etwas über 20 auf rund 2 Milliarden Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...