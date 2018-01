Schwarzach am Main - Mit einem Plus von 5 Prozent seit Jahresbeginn gehört Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) zu den besten Werten im DAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Den jüngsten Turbo habe das Papier nach einer Studie von Goldmans Sachs eingeschaltet. Die US-Bank habe das Papier von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 21,80 auf 29,00 Euro angehoben. Der Konzern profitiere von den Chancen im stark wachsenden Halbleitergeschäft für die Autoindustrie. Angesichts des herausragenden Wachstums sollte Infineon im Vergleich mit anderen europäischen Tech-Werten mit einem Aufschlag bewertet werden, habe es geheißen. Wer wissen wolle, wie es um Infineon tatsächlich bestellt sei, müsse sich noch ein wenig gedulden. Die Q1-Ergebnisse gebe es erst am 31. Januar. Mit einer Aktienanleihe (ISIN DE000BLB5C18/ WKN BLB5C1) der Bayerischen Landesbank könnten sich Anleger schon jetzt in Stellung bringen und sich gleichzeitig gegen Rückschläge absichern. (Ausgabe 03/2018) (25.01.2018/alc/n/a)

