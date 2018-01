Linz - Über die Schwachstellen des US-Dollars haben wir diese Woche bereits ausführlich berichtet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Tatsächlich habe, wie gestern erwartet, EUR/USD charttechnisch den Sprung in neue Höhen geschafft. Auch der Chartpunkt 1,2430 habe keine allzu große Hürde dargestellt. Die Frage sei nun, ob die EZB heute Gegenmaßnahmen setze - d.h. konkret: Inwiefern und wie intensiv Draghi versuchen werde, verbal gegenzusteuern. Zuletzt hätten sich Euro-Notenbanker immer wieder gegen den starken Euro ausgesprochen (Stichwort: Wettbewerbs-Nachteil für Exporteure!). Eines sei klar: Derzeit spreche wenig für den US-Dollar - außer eben "Verbal-Interventionen" durch die EZB. Die Zinssitzung starte heute um 13:45 Uhr. Charttechnisch würden sich nun kleinere Widerstände finden lassen, allerdings treffe der starke Aufwärtstrend erst bei 1,2700 auf markante Chartpunkte. (25.01.2018/alc/a/a)

