Frankfurt - Lyxor erweitert das Angebot an Exchange Traded Funds (ETFs) auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF (ISIN LU1563454823/ WKN LYX0WQ) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von Green Bonds zu partizipieren, die von Unternehmen mit Investment-Grade-Status ausgegeben würden und auf Euro und US-Dollar notiert seien. Green Bonds würden ausgegeben, um nachhaltige Projekte mit positiven Umweltauswirkungen zu finanzieren. Das Wechselkursrisiko zwischen Euro und US-Dollar werde minimiert.

