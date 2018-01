Asiatische Aktien gerieten unter Druck DAX® (DE30 in der xStation 5) kämpft mit dem 8er EMA RWE (RWE.DE) profitiert von einer Aufstufung durch Oddo BHF

Zusammenfassung:Die gestrige Sitzung in den USA war recht durchwachsen, da beim S&P500 (US500) größere Marktbewegungen ausblieben. Die Indizes in Asien gerieten jedoch unter Druck und verzeichneten zum Handelsschluss starke Kursrückgänge. Die Eröffnung in Europa war sehr gemischt, was vor der heutigen EZB-Sitzung ein Zeichen der Unsicherheit sein könnte.

Der DE30 kämpft beim 8er Exponential Moving Average. Quelle: xStation 5 Bei einem Blick auf den DE30-Tageschart ist zu erkennen, dass die gestrigen Verluste mehr oder weniger durch den 8er EMA gestoppt wurden. Der deutsche Leitindex bewegt sich derzeit in der Nähe des EMA. Daher kann es für den heutigen Handelstag entscheidend sein, ob der Kurs in den kommenden Stunden steigen oder fallen wird. Man sollte jedoch beachten, dass die Pressekonferenz nach der EZB-Sitzung mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine erhöhte Volatilität an den Märkten sorgen kann. Das nächste Kursziel für die Bullen könnte das Widerstandsniveau bei 13.530 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...