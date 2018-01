Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland sind im vergangenen Jahr mehr Windräder als je zuvor aufgestellt worden. Insgesamt kamen 1.500 Windkraftanlagen neu hinzu, knapp über 300 wurden mit stärkeren Turbinen ertüchtigt. Zusammen haben sie eine Leistung von 5.300 Megawatt, wie der Bundesverband Windenergie und der Maschinebauverband VDMA mitteilten.

Damit war 2017 das beste Jahr für die Branche seit dem Ausbau der Windenergie in Deutschland. Gegenüber dem Vorjahr erreichte sie eine Steigerung von 15 Prozent. Der Zubau liegt damit deutlich über dem von der Politik veranschlagten Grenzwert. Für das laufende Jahr sind die Unternehmen allerdings skeptischer. Die Verbände erwarten, dass Windräder mit einer Leistung von 3.500 Megawatt neu an das Stromnetz angeschlossen werden.

Unter der Bundesländern lag erneut Niedersachsen auf dem ersten Rang, wo 30 Prozent aller neuen Windräder installiert wurden. Auf Platz zwei und drei folgen Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Mittlerweile liefern hierzulande rund 28.700 durch Wind angetriebene Turbinen Strom.

Wie an Land wurden vergangenes Jahr auch vor Deutschlands Küsten mehr Windräder in Betrieb genommen. Über 200 neue Turbinen kommen auf eine zusätzliche Offshore-Leistung von 1.250 Megawatt. Mittlerweile liefern 19 Windparks in Nord- und Ostsee Energie.

