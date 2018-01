Aachen (ots) -



Wir sind schön. Wir sind stark. Wir sind einzigartig. Schönheit ist mehr als nur das äußere Erscheinungsbild, das wissen wir. Jedoch ist es auch so, dass wenn wir uns schön und wohl in unserer Haut fühlen, wir glücklicher, selbstsicherer und selbstbewusster sind. Jeden Tag. BABOR möchte seinen Kunden genau dieses gute Gefühl schenken und jeden Menschen noch schöner machen - mit ganzem Einsatz für ein gestärktes Selbstvertrauen! Ganz nach dem Motto: Ask for more! Werde anspruchsvoller, selbstbestimmter, mutiger und fordernder - auch im Hinblick auf deine Hautpflege!



BABOR arbeitet bereits tagtäglich mit vielen starken Frauen: Dazu zählen unsere Kundinnen, die Kosmetikerinnen sowie unsere Mitarbeiterinnen und an der Spitze Verwaltungsratsmitglied und Markenbotschafterin Isabel Bonacker. BABOR lebt das WOMEN EMPOWERMENT daher nicht nur bei der Entwicklung seiner maßgeschneiderten Wirkstoffformeln. Das Unternehmen setzt auch intern auf die Stärkung und Unterstützung der selbstbewussten Frau, die auf sich vertraut und mit sich im Reinen ist: BABOR zeichnet sich durch eine Frauenquote von 62 Prozent, in Führungspositionen von 50 Prozent aus. Eine vollfinanzierte KiTa für die unter Dreijährigen sowie flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle wie Teilzeit- und Homeoffice-Angebote ermöglichen es, Familie und Karriere miteinander in Einklang zu bringen. BABOR bietet zudem Coachings zur Persönlichkeitsentwicklung für Frauen in Führungspositionen an und finanziert Aus- und Weiterbildungsprogramme. Das Thema Networking spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Dazu zählt beispielsweise das Sponsoring des Frauen-Netzwerks KOA, unter anderem durch das zur Verfügung stellen von Speakern wie Isabel Bonacker, die sich persönlich stark für das Thema WOMEN EMPOWERMENT macht. Außerdem spendet BABOR pro verkauftes Ampullen Geschenkset 1 Euro an UN Women Nationales Komitee Deutschland. Jeder Kauf unterstützt die Organisation bei ihrem Ziel: Die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Förderung der Bildung, der Ausbildung sowie der beruflichen Entwicklung von Frauen umzusetzen.



BABOR nimmt Schönheit seit jeher persönlich, denn die Haut ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Daher steht BABOR seit mehr als 60 Jahren für maßgeschneiderte, wissenschaftlich fundierte Präzisionsformeln, abgestimmt auf die unterschiedlichsten Hautbedürfnisse und überzeugend in ihrer Wirkung. Der Anspruch an eine effektive Wirkstoffkosmetik eint viele Frauen und zeichnet die BABOR Kundin aus. Was mit dem ikonischen HY-ÖL im Jahr 1956 begann und über Jahre zum kosmetischen Klassiker wurde, steht heute für eine professionelle und zeitgemäße Präzisionskosmetik, die die Bedürfnisse der modernen Frau versteht und genau so selbstbewusst umsetzt wie seine Verwenderinnen.



Die BABOR AMPOULE CONCENTRATES stehen synonym für ein neues, selbstbewusstes und modernes Schönheitsbild der Frau. Sie bedienen gezielt jedes Bedürfnis und jede Laune der Haut und wirken präzise, spürbar, sichtbar und nachhaltig. 14 verschiedene Wirkstoffkonzentrate vereinen Tradition und Moderne wie kein anderes Kosmetikprodukt: Denn das Wissen aus 60 Jahren Forschung trifft auf "Beauty to go. Anytime. Anywhere." Für maximal schöne Haut und mehr Selbstvertrauen!



