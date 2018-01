Die Commerzbank hat Osram nach Zahlen eine weiteren Wettbewerbers auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Lichtspezialist Zumtobel habe eine deftige Gewinnwarnung für 2018 ausgegeben, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Österreicher auf einen aggressiven Preiskampf in Großbritannien verwiesen, der sowohl das Lichtgeschäft als auch das Komponentengeschäft betreffe. Dies sei auch leicht negativ für Osram./ck/gl Datum der Analyse: 25.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0044 2018-01-25/11:47

ISIN: DE000LED4000