Fest verankert in der Region und verbunden mit Menschen und Mitarbeitern: Nirgends auf der Welt gibt es so viele familiengeführte Spitzenunternehmen. Was machen sie anders? Hidden Champions verraten ihre Geheimnisse.

Der Ortsname, die Lage, das Produkt - hier stimmt einfach alles. Im fränkischen Künzelsau, eingebettet zwischen Einfamilienhäusern, Äckern und einem Hofladen, also ganz so, wie es das Klischee vom deutschen Mittelstandswunder will, liegt die Zentrale des Weltmarktführers Würth. Als der 19-jährige Großhandelskaufmann Reinhold 1954 die Schraubenhandlung seines verstorbenen Vaters übernahm, zählte der Betrieb zwei Mitarbeiter. Heute sind es mehr als 70.000, die einen Jahresumsatz von 12,7 Milliarden Euro erwirtschaften.

Reinhold Würth - was für ein Ausnahmeunternehmer! Was für eine Personifikation der deutschen Wirtschaftsstruktur!

Die ganze Welt beneidet Deutschland um traditionsbewusste Familienunternehmer wie Würth, die fest verankert sind mit der Region, der sie entwachsen - und fest verbunden mit den Menschen vor Ort: mit gut bezahlten, fleißigen Mitarbeitern. Der unternehmerische Wille, die Ingenieurkunst, das Gütevesprechen "Made in Germany" - für Würth selbst hat das alles seinen Ursprung und sein Ziel in einer unverkniffen-christlichen Mentalität: "Schaffe!" Darunter versteht er Arbeit, Fleiß und Ehrgeiz, Ideenreichtum und Tatendrang, Expansion und Innovation.

Familien im Vorteil

Welche Lehren können andere Unternehmen aus Würths Leitsätzen ziehen, welche Strategien entwickeln? Warum gibt es in der Bundesrepublik so viele Weltmarktführer? Und welche Unternehmen schicken sich gerade an, zum Champion aufzusteigen?

Diesen Fragen widmet sich Christoph Müller, BWL-Professor an der HBM Unternehmerschule der Universität St. Gallen, der für die WirtschaftsWoche einen Weltmarktführerindex erstellt hat. Dabei berücksichtigt er nur Unternehmen, die in ihrem Segment den höchsten oder zweithöchsten Marktanteil halten, pro Jahr mindestens 50 Millionen Euro umsetzen, auf wenigstens drei Kontinenten tätig sind und die Hälfte ihres Umsatzes im Ausland generieren. Aktuell gibt es 461 internationale Spitzenreiter.

Doch weil sich Forscher Müller auch für die Zukunft interessiert, listet er zusätzlich "Future Champions" auf, die das Potenzial haben, zum Weltmarktführer aufzusteigen. Das trifft nach Müllers Erhebung derzeit auf 54 Unternehmen zu.

Müller beschäftigt sich vor allem mit den Gemeinsamkeiten der künftigen und amtierenden Weltmarktführer. "Mehr als die Hälfte der Unternehmen ist nach wie vor im Besitz der Gründerfamilie", beobachtet er. Ein Wettbewerbsvorteil, gerade im Ausland. "Neue Kunden vertrauen eher dem Inhaber als einem Manager, der in einem Jahr vielleicht gar nicht mehr da ist", sagt Müller. Zudem stehen die Familien für die Langfristigkeit unternehmerischer Ziele: "Sie gucken nicht auf Quartalszahlen und sind keinen Investoren verpflichtet", sagt Walter Döring, Gründer der Akademie Deutscher Weltmarktführer. Döring spricht oft mit den Inhabern.

Und hat dabei vor allem einen Vorteil im Vergleich zu Konzernen bemerkt: "Sie lassen Geschäften Zeit, sich zu entwickeln." Das wirkt sich auch auf die Investitionen aus. Familien sind häufig bereit, große Teile ihrer Erträge in die Firma zu stecken. "Die meisten verzichten darauf, Kasse zu machen", bestätigt Peer-Robin Paulus vom Verband Die Familienunternehmer: "Das Wohl des Betriebs steht an erster Stelle." Häufig ist sogar vertraglich geregelt, wie viel Geld reinvestiert wird.

Natürlich heißt das nicht, dass jedes Familienunternehmen Weltmärkte erobert - oder dass Firmen in Streubesitz Nachteile haben. Denn mindestens so wichtig wie die Eigentümerstruktur ist der Wille zu Expansion und Innovation. Wer nicht wächst, wird aufgekauft oder verdrängt. Wer keine neuen Produkte entwickelt, verliert den technologischen Anschluss. Aber welche Strategien helfen einem ambitionierten, innovations- und expansionswilligen Mittelständler auf dem Weg zum Weltmarktführer?

Es sind vor allem fünf Erfolgsformeln, die den Unterschied machen. "Wer sie berücksichtigt, hat noch keine Garantie auf die Weltmarktführerposition", sagt Müller: "Aber hilfreich sind sie allemal."

BHS Corrugated: Produkte anpassen

Name: BHS CorrugatedGeschäftsführer: Christian EngelProdukte: WellpappenanlagenZentrale: Weiherhammer (Bayern)Niederlassungen: Tschechien, USA, China, Brasilien u. a.

Eine Ursache für den Erfolg von Christian Engel findet man in seinem Terminkalender. Dort ist eine Woche im Monat fest eingeplant für Auslandsreisen. Der Geschäftsführer von BHS Corrugated setzt sich dann ins Flugzeug Richtung Asien. Meistens landet er in China, manchmal in Indien oder Vietnam. Ein Viertel seiner Berufszeit verbringt er nicht in Deutschland.

Auf Reisen ist Engel unterwegs als eine Art Chef-Marktforscher eines Unternehmens, in dem 1900 Mitarbeiter damit beschäftigt sind, Maschinen für die Wellpappenherstellung zu fertigen und mit ihnen die Welt zu beliefern. "Man muss jeden Markt kennen", sagt Engel. "Ich bin gerne vor Ort, um zu spüren, was die Kunden wirklich brauchen."

Nicht jedem Wellpappenlaien wird auf Anhieb klar, warum Engel diesen Aufwand betreibt. Denn eigentlich funktionieren die Anlagen immer ähnlich: Sie fressen rollenweise Papier, formen aus Zellstofffasern Wellpappe und spucken am Ende Bögen aus, mit denen Logistiker zum Beispiel Maschinen einwickeln oder in denen Produkte vom Fernseher bis zum Lebensmittel an den Endverbraucher verschickt werden. Doch selbst ein so standardisiertes Produkt wie Wellpappe wird von Region zu Region unterschiedlich produziert. ...

