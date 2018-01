Bremen (ots) - "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren", sagte Christian Lindner und ließ die Jamaika-Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen platzen. Bei 3nach9 spricht er über die Höhen und Tiefpunkte seines Lebens und verrät, was er 2018 alles richtig machen möchte. Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am Freitag (26.1.), 22 Uhr bis 0.10 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen folgende Gäste: den Schauspieler Moritz Bleibtreu, die Schauspielerin Karoline Herfurth, den Sänger H.P. Baxxter, den Schauspieler Lars Eidinger, den Schriftsteller Dennis Gastmann und die Ärztin Dr. Karella Easwaran.



Moritz Bleibtreu



Das Spielen in der kriminellen deutschen Untergrundszene scheint Moritz Bleibtreu zu gefallen. Der Schauspieler durchlebt in seinem neuesten Film "Nur Gott kann mich richten" - nach seinem gefeierten Kinodebüt "Chiko" - erneut die gesamte Härte der Straße. Warum sich der Hamburger für diese schwere Rolle entschieden hat, erzählt er bei 3nach9.



Dennis Gastmann



Dennis Gastmann gehört bei 3nach9 zu den immer wieder gern gesehenen Gästen. Dieses Mal hat der unterhaltsame Reiseschriftsteller Geschichten aus Japan im Gepäck. Warum es den Hamburger aktuell in das Land der Rätsel, Regeln und Rituale verschlagen hat, erzählt er bei 3nach9.



Lars Eidinger



Egal ob auf Bühne oder Leinwand, das Spiel von Lars Eidinger bleibt nachhaltig im Gedächtnis. Aber der Mime geht auch andere Wege: Vor 20 Jahren hat der Berliner im Keller seiner Eltern eine Platte aufgenommen, die er nun überarbeitet veröffentlicht hat. Gesang ist darauf allerdings nicht zu hören. Warum er nach seinem letzten Film bedroht wurde, er als Schauspieler zu viel Geld verdient und er gern Gast in Talkshows ist, erzählt er bei 3nach9.



H.P. Baxxter



"Hyper Hyper" war unangefochten einer der größten Hits der 90er Jahre und Scooter schaffen es auch heute noch problemlos, auf der ganzen Welt die Hallen zu füllen. Im Dezember erschien ihr Best of-Album "100 % Scooter (25 Years Wild and Wicked)". Wie es sich anfühlt, über 20 Jahre lang erfolgreich Techno zu machen, und was die Pianistin Olga Scheps mit Scooter verbindet, das erzählt Frontmann H.P. Baxxter bei 3nach9.



Karoline Herfurth



Sie stand bereits an der Seite von Heiner Lauterbach und Veronica Ferres vor der Kamera, spielte die Lehrerin in "Fack ju Göhte" und das Mirabellenmädchen in "Das Parfum": Karoline Herfurth. Ab Februar 2018 ist die 33-jährige als kleine Hexe in der gleichnamigen Verfilmung von Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker zu sehen.



Dr. Karella Easwaran



Warum haben Eltern verstärkt Angst, im Umgang mit ihren Kindern gesundheitlich etwas falsch zu machen? Diese und mehr Fragen beschäftigt die promovierte Kölner Kinder- und Jugendärztin Karella Easwaran seit langer Zeit. Bei 3nach9 berichtet sie über unnötige Sorgen und gibt Tipps für ein entspannteres Leben.



