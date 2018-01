Der Versuch Bitcoin zu analysieren gestaltet sich für so manchen alteingesessenen Investoren als durchaus schwierig. Denn anders als bei Aktien, beziehungsweise den zugrunde liegenden Unternehmen der Aktien, weist Bitcoin als Währung keine Gewinne, keine Cashflows, keine Ergebnisse, oder in kurz keine Geschäftskennzahlen in Bezug auf eine vergangene Prognose aus.



Im Grunde herrscht bei Bitcoin lediglich das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Und um dies seriös analysieren zu können, benötigst du gewiss anders geartete Kennzahlen. Schauen wir im Folgenden mal, welche drei hierbei von Interesse sein könnten:

1) Marktkapitalisierung

Eine Kennzahl, die du bei der Bewertung von Bitcoin auf dem Schirm haben solltest, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...