Frankfurt am Main - Der Möbelkonzern Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) kämpft gegen die Zahlungsunfähigkeit, so das Asset Management Team der Wolfgang Steubing AG in seiner monatlichen Anleihen-Kolumne. Auslöser für die Schwierigkeiten des südafrikanischen Unternehmens, das im deutschen MDAX notiert sei, seien die im Dezember 2017 veröffentlichten Bilanzunregelmäßigkeiten aus dem Jahr 2016.

