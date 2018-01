Daun (ots) - Für das digitale Radio im DAB+ Standard verspricht 2018 ein tolles Jahr zu werden. Durch die Entscheidung für den zweiten Bundesmux werden deutschlandweit voraussichtlich rund 40 weitere private Radiosender auf DAB+ starten. Wie gut, dass Digitalradios immer öfter nicht nur als Alleskönner fürs Wohnzimmer, sondern auch auf andere Räume zugeschnitten werden. InfoDigital hat in der Februar-Ausgabe 2018 eine Reihe spannender Geräte für Küche, Bad und Schlafzimmer für Sie getestet.



Außerdem in dieser Ausgabe:



In unserem Schwerpunkt geben wir einen Überblick zur aktuellen Entwicklung des DAB+-Netzausbaus und den Ausbauplänen in diesem Jahr für Deutschland und Europa. In einem Gastbeitrag des Technischen Leiters der LFK werfen wir einen Blick auf die kommende Breitbandtechnologie 5G, die sich angesichts der zunehmend mobilen Nutzung digitaler Audioangebote ebenfalls für Digitalradio in Stellung bringt. Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Heft wendet sich den immer beliebter werdenden und doch mit Skepsis betrachteten Sprachassistenten Alexa, Siri & Co. zu. Damit Sie keine Sekunde der Olympischen Winterspiele 2018 verpassen, geben wir einen Überblick zur Berichterstattung in TV und Internet. Beim Thema Streaming dreht es sich in unserer Februar-Ausgabe um den Streaming-Dienst "TV Spielfilm LIVE" - für besonders Interessierte verlosen wir diesmal 30 dreimonatige Premium-Abos. Virtuell wird es in unserem Beitrag zu MagentaMusik 360. InfoDigital war beim Auftakt des Streaming-Angebots hinter den Kulissen auf "Rock am Ring" dabei sowie bei den Telekom Street Gigs mit "Thirty Seconds to Mars" vor Ort und zeigt Ihnen die Hintergründe einer 360°-Produktion. Für Satellitenfreunde gibt unser Jahreskalender mit den geplanten Satellitenstarts für 2018 einen ganz besonderen Ausblick.



Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital Februar-Ausgabe 2018 (Nr. 359), die ab Freitag, 26. Januar 2018 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.



