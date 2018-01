München (ots) - Einen Film aus dem Internet kopieren oder ein Foto aus dem Netz in eine Präsentation einbauen: Was geht und was nicht? Die neue Broschüre "Urheberrecht - Tipps, Tricks und Klicks" der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) gibt Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Sie steht ab heute allen Mediennutzerinnen und -nutzern kostenlos zur Verfügung.



Medieninhalte verlinken, Fotos hochladen und Videos teilen - was ist bei der täglichen Nutzung von Kommunikations-Apps und Social Media-Angeboten zu beachten? Hierüber und über ähnliche Fragen rund um das Thema Urheberrecht informiert die neue Publikation der BLM. Sie gibt vor allem Eltern und Erziehenden praxistaugliche Tipps im Umgang mit dem Urheberrecht. Ein Kapitel ist dabei den Besonderheiten im Schulalltag gewidmet. Auch auf die gesetzlichen Neuerungen ab März 2018 wird bereits hingewiesen.



"Das Urheberrecht betrifft uns alle täglich - meist ohne dass wir es merken. Die Regeln zu kennen, ist für einen verantwortungsvollen Umgang wichtig. Nicht nur, um Kosten durch Abmahnungen zu vermeiden, sondern vor allem um kreatives Arbeiten zu ermöglichen", so Siegfried Schneider, der Präsident der BLM.



Die Publikation "Urheberrecht - Tipps, Tricks und Klicks" wird von der BLM herausgegeben. Es gibt sie ab sofort unter: http://ots.de/5LmBI zum Download. In Bayern kann sie zusätzlich kostenfrei als Printversion bestellt werden.



OTS: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62483 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62483.rss2



Kontakt:



Stefanie Reger Pressesprecherin Tel.: (089) 638 08-315 stefanie.reger@blm.de